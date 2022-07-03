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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

AA - Gülşen Çağatay - Ekonomi
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 921 bin 483 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 929 bin 642 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 921 bin 483 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 929 bin 642 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 12.00'deki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 213 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 211 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 921 bin 483 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 929 bin 642 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 18,4 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 17,9 ile rüzgar santralleri ve 15,3 ile doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan dün 7 bin 977 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 136 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi

Türkiye Elektrik İletim AŞ Türkiye Ekonomi Haberler

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