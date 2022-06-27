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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

AA - Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 789 bin 91 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 797 bin 231 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 789 bin 91 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 797 bin 231 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 36 bin 765 megavatsaatle 22.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 737 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 789 bin 91 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 797 bin 231 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 18,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 18,3 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 17,3 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 8 bin 463 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 602 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi

Türkiye Elektrik İletim AŞ Türkiye Ekonomi Haberler

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