Türkiye'de dün günlük bazda 937 bin 398 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 945 bin 205 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 633 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 30 bin 775 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 937 bin 398 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 945 bin 205 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,8 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 18,1 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,4 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 8 bin 856 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 663 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.