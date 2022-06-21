Türkiye'de dün günlük bazda 901 bin 120 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 908 bin 984 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 743 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 28 bin 461 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 901 bin 120 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 908 bin 984 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,5 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 17,7 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 17 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 5 bin 631 megavatsaat elektrik ihracatı, 13 bin 495 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.