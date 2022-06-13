Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

AA - Murat Temizer - Ekonomi
 - Güncelleme:
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 747 bin 173 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 759 bin 625 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 747 bin 173 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 759 bin 625 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 35 bin 5 megavatsaatle 22.00'de, en düşük tüketim ise 26 bin 708 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 747 bin 173 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 759 bin 625 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 18,3 barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 17,3 ile linyit ve yüzde 17,1 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 8 bin 984 megavatsaat elektrik ihracatı, 21 bin 432 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

AA / Murat Temizer - Ekonomi

Türkiye Elektrik İletim AŞ Türkiye Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title