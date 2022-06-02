Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Haberler

Türkiye'de dün günlük bazda 925 bin 394 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 927 bin 776 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 235 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 30 bin 362 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 925 bin 394 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 927 bin 776 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,9 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 13,3 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 11 bin 721 megavatsaat elektrik ihracatı, 14 bin 103 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.