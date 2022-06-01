Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Haberler

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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

AA - Firdevs Yüksel - Ekonomi
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 927 bin 469 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 929 bin 858 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 927 bin 469 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 929 bin 858 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 596 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 30 bin 579 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 927 bin 469 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 929 bin 858 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,5 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 18,3 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 13,3 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 12 bin 50 megavatsaat elektrik ihracatı, 14 bin 448 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi

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