Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Haberler

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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

AA - Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 904 bin 723 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 907 bin 108 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 904 bin 723 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 907 bin 108 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 313 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 27 bin 994 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 904 bin 723 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 907 bin 108 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,8 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,1 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 12,9 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 12 bin 108 megavatsaat elektrik ihracatı, 14 bin 494 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi

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