Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

AA - Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi
 - Güncelleme:
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 877 bin 96 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 880 bin 919 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 877 bin 96 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 880 bin 919 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 587 megavatsaatle saat 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 539 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 877 bin 96 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 880 bin 919 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,9 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,6 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 13,8 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 11 bin 724 megavatsaat elektrik ihracatı, 15 bin 548 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

AA / Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi

Türkiye Elektrik İletim AŞ Türkiye Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title