Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

AA - Gülşen Çağatay - Ekonomi
 - Güncelleme:
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 908 bin 224 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 911 bin 528 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 908 bin 224 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 911 bin 528 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 157 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 30 bin 109 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 908 bin 224 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 911 bin 528 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,1 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,4 ile barajlı hidroelektrik santrali ve yüzde 14,1 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan dün 12 bin 618 megavatsaat elektrik ihracatı, 15 bin 921 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi

Türkiye Elektrik İletim AŞ Türkiye Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title