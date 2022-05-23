Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

AA - Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi
 - Güncelleme:
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 742 bin 759 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 745 bin 225 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 742 bin 759 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 745 bin 225 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 35 bin 453 megavatsaatle saat 21.00'de, en düşük tüketim ise 25 bin 386 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 742 bin 759 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 745 bin 225 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,8 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 15,9 ile linyit santralleri ve yüzde 13 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 14 bin 213 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 679 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title