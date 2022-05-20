Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Haberler

Türkiye'de dün günlük bazda 816 bin 258 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 817 bin 391 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 417 megavatsaatle saat 12.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 293 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 816 bin 258 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 817 bin 391 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,2 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21 ile rüzgar santralleri ve yüzde 14,5 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 8 bin 906 megavatsaat elektrik ihracatı, 10 bin 39 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.