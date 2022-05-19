Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Haberler

Türkiye'de dün günlük bazda 864 bin 225 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 867 bin 157 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 923 megavatsaatle saat 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 153 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 864 bin 225 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 867 bin 157 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,1 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,3 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 14,6 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 12 bin 358 megavatsaat elektrik ihracatı, 15 bin 292 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.