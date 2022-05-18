Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

AA - Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi
 - Güncelleme:
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 858 bin 774 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 861 bin 240 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 858 bin 774 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 861 bin 240 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 518 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 28 bin 780 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 858 bin 774 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 861 bin 240 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,5 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,5 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 14 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 11 bin 565 megavatsaat elektrik ihracatı, 14 bin 29 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

AA / Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title