Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Haberler

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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

AA - Sibel Morrow - Ekonomi
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 824 bin 902 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 827 bin 306 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 824 bin 902 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 827 bin 306 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 053 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 25 bin 828 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 824 bin 902 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 827 bin 306 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,4 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 14,9 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 12 bin 70 megavatsaat elektrik ihracatı, 14 bin 474 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

AA / Sibel Morrow - Ekonomi

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Haberler

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