Türkiye'de dün günlük bazda 849 bin 333 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 852 bin 47 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 421 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 53 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 849 bin 333 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 852 bin 47 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,9 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,9 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 12,9 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 11 bin 982 megavatsaat elektrik ihracatı, 14 bin 709 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.