Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

AA - Firdevs Yüksel - Ekonomi
 - Güncelleme:
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 809 bin 632 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 807 bin 106 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 809 bin 632 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 807 bin 106 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 700 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 177 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 809 bin 632 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 807 bin 106 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,6 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,3 ile rüzgar santralleri ve yüzde 16 ile akarsu santralleri izledi.

Öte yandan, dün 13 bin 417 megavatsaat elektrik ihracatı, 10 bin 891 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title