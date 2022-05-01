Türkiye'de dün günlük bazda 809 bin 632 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 807 bin 106 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 700 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 177 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 809 bin 632 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 807 bin 106 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,6 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,3 ile rüzgar santralleri ve yüzde 16 ile akarsu santralleri izledi.

Öte yandan, dün 13 bin 417 megavatsaat elektrik ihracatı, 10 bin 891 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.