Türkiye'de dün günlük bazda 891 bin 367 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 890 bin 568 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 114 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 30 bin 4 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 891 bin 367 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 890 bin 568 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,5 ile barajlı hidroelektrik ve yüzde 13,1 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 12 bin 448 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 649 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.