Türkiye'de dün günlük bazda 907 bin 991 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 909 bin 90 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 530 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 30 bin 303 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 907 bin 991 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 909 bin 90 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27,5 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,5 ile barajlı hidroelektrik ve yüzde 14,5 ile akarsu hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 10 bin 932 megavatsaat elektrik ihracatı, 12 bin 31 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.