Türkiye'de dün günlük bazda 880 bin 272 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 885 bin 415 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 533 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 28 bin 89 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 880 bin 272 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 885 bin 415 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 17,66 payla rüzgar santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,63 ile doğal gaz ve yüzde 17,38 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 5 bin 749 megavatsaat elektrik ihracatı, 10 bin 892 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.