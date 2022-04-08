Türkiye'de dün günlük bazda 879 bin 552 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 879 bin 257 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 219 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 29 bin 792 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 879 bin 552 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 879 bin 257 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 17,2 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 14,9 ile akarsu santralleri ve yüzde 14,8 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 13 bin 348 megavatsaat elektrik ihracatı, 13 bin 52 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.