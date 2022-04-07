Türkiye'de dün günlük bazda 868 bin 666 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 868 bin 559 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 139 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 163 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 868 bin 666 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 868 bin 559 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 19,8 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,8 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 15,5 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 14 bin 109 megavatsaat elektrik ihracatı, 14 bin 2 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.