Türkiye'de dün günlük bazda 877 bin 420 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 874 bin 950 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 237 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 116 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 877 bin 420 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 874 bin 950 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,6 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,9 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 14,4 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 9 bin 793 megavatsaat elektrik ihracatı, 7 bin 322 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.