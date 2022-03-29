Türkiye'de dün günlük bazda 877 bin 486 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 876 bin 537 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 975 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 135 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 877 bin 486 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 876 bin 537??????? megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 29,8 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,2 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 15,1 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 14 bin 290 megavatsaat elektrik ihracatı, 13 bin 342 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.