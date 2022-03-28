Türkiye'de dün günlük bazda 763 bin 345 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 763 bin 801 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 36 bin 728 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 706 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 763 bin 345 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 763 bin 801??????? megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,2 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,7 ile linyit santralleri ve yüzde 16,2 ile doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, dün 13 bin 209 megavatsaat elektrik ihracatı, 13 bin 664 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.