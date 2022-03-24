Türkiye'de dün günlük bazda 961 bin 955 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 961 bin 542 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 460 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 934 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 961 bin 955 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 961 bin 542 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 20,6 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16,2 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 15,8 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 10 bin 789 megavatsaat elektrik ihracatı, 10 bin 380 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.