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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

AA - Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 953 bin 723 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 953 bin 151 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 953 bin 723 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 953 bin 151 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 401 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 570 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 953 bin 723 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 953 bin 151 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,2 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 22,2 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 13,4 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 7 bin 832 megavatsaat elektrik ihracatı, 7 bin 262 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Haberler

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