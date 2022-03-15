Türkiye'de dün günlük bazda 940 bin 360 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 938 bin 250 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 687 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 920 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 940 bin 360 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 938 bin 250 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,1 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 13,6 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 7 bin 390 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 280 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.