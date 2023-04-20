Günlük 388 TL'den başlayan araç kiralamayla 'bütçe dostu' seyahat

Obilet.com, uygun araç kiralama imkanı sunarken, kullanıcıların çeşitli avantajlardan da faydalanmalarını sağlıyor.

Obilet.com'dan yapılan açıklamaya göre, araç kiralamada son dönemde özellikle ekonomik modellere ilgi artıyor.

Günlük en düşük kiralama fiyatını 388 TL ile Fiat Egea, Renault Clio 5, Peugeot 301, Ford Tournea Courrier ve Fiat Doblo paylaşıyor.

Bu modelleri, yine ekonomi sınıfında 400 TL ile Renault Symbol, 420 TL ile Kia Pianto ve Rio modelleri, 441 TL Renault Megan, Renault Taliant ve Toyota Corolla modelleri izliyor. SUV sınıfında en ekonomik günlük kiralama 563 TL ile Kia Stonic ve 650 TL ile Dacia Duster'a ait. Daha kalabalık veya konforlu seyahat yapmak isteyenler ise minibüs modelinde günlük en düşük 2 bin 720 TL ile Mercedes Vito'yu kiralayabiliyor.

Bütçeye en uygun araç seçeneklerinin listelenebildiği uygulamada müşterilere 24 saat boyuna kesintisiz destek de sağlanıyor. Geniş araç filosundaki kiralık araba modelleri arasından istenilen araç seçilebiliyor, aynı zamanda diğer araç modelleri ile karşılaştırma yapılabiliyor. Erişim kolaylığı açısından da avantajlara sahip olan platformdan bilgisayar, tablet ve telefon gibi herhangi bir elektronik cihaz üzerinden oldukça kısa bir süre içinde araç kiralanabiliyor.

İptal ve iade işlemlerinde ise rezervasyon saatine kadar yapılan iptallerden herhangi bir kesinti olmadan ücret iade ediliyor.

Obilet, kiralama işlemleri üzerinden herhangi bir komisyon almıyor.