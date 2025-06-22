Güneyler Altın, Gaziantep Kuyumculuk Fuarı'nda Göz Doldurdu

Gaziantep'te düzenlenen kuyumculuk fuarında Hatay'ı temsil eden Güneyler Altın Ravi pırlanta markasıyla fuarın ilgi odağı oldu.

Türkiye'nin önde gelen firmalarının katılımıyla Gaziantep'te yapılan kuyumculuk fuarı sektörün önde gelenlerini bir araya getirdi. Özel bir otelde 20-21-22 Haziran yapılan ve firmaların ürünlerini yarıştırdığı fuarda Hatay'ı Güneyler Altın ve Mücevherat firması temsil etti. Güneyler altın, Ravi pırlanta markasıyla öne çıkan modelleriyle ve firma bünyesinde barındırdığı döviz ve altın bağlantılarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Firma olarak kuyumculuk fuarına 4. kez katılım sağladıklarını belirten Güneyler Altın ve Mücevherat Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güney, Ravi pırlantanın Türkiye'nin dört bir yanı başta olmak üzere Güneydoğu Anadolu bölgesi ve Akdeniz bölgesinde altının konuşulduğu her fuarda ürün çeşitlilikleriyle var olacağını söyledi. - HATAY