Güneydoğu'dan 165 milyon 97 bin dolarlık kuru meyve ihracatı

2022 yılının ocak-haziran dönemini değerlendiren Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, bu süreçte kuru meyve ihracatında artışın devam ettiğini ve bölgemizden 165 milyon 97 bin dolarlık kuru meyve ihracatına imza atıldığını ifade ederek dünya pazarlarında etkili olmayı sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz 2022 yılının ilk altı aylık sürecini değerlendirerek bu süreçte Türkiye genelinden toplam 755 milyon 880 bin dolarlık ihracat yapılırken bunun 165 milyon 97 bin dolarlık kısmının Güneydoğu Anadolu Bölgesinden gerçekleştirildiğini ifade etti. Kuru meyve ve mamulleri sektörü, yılın ilk yarısında 149 ülke ve serbest bölgeye gönderdiği ürünlerle 755 milyon 880 bin dolar gelir sağlayarak, geçen yılın aynı dönemine göre dış satımlarını yüzde 10,6 arttığına dikkat çeken Başkan Çıkmaz bu süreçte Güneydoğu Anadolu Bölgesinden de yüzde 22,3 artış olduğuna ifade etti.

Dünyada kuru meyveye talep artıyor

Türkiye genelinden kuru meyve sektörünün en fazla ihraç ettiği ürünün 208 milyon 297 bin dolarla çekirdeksiz kuru üzüm olduğuna dikkat çeken başkan Çıkmaz, Güneydoğu Anadolu Bölgesinden ise en fazla ihraç edilen ürünün 72 milyon 549 bin dolarla Antep Fıstığı olduğunu, bu ürünü 61 milyon 226 bin dolarla kuru kayısının takip ettiğini sözlerine ekledi. Yılın ilk altı aylık sürecinde Güneydoğu'dan Antep Fıstığı ve kuru kayısının yanı sıra kuru meyve çeşitleri, kuru incir, kayısı ve zerdali çekirdeği, çeşitli kavrulmuş ürünler, leblebi, ceviz, çekirdeksiz kuru üzüm, badem, erik kurusu ve diğer kuru meyveler olduğunu da belirten Başkan Çıkmaz "2022 yılının ilk yarısında kuru meyve mamulleri ihracatında ilk sırada Ege İhracatçı Birlikleri yer aldı. Bu birlikten 393 milyon 657 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilirken, ikinci sırada yer alan Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden ise 165 milyon 97 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdik" dedi.

En önemli pazarları AB, Amerika ve Ortadoğu ülkeleri

2022 yılının Ocak-Haziran döneminde 71 milyon 359 bin dolarlık kuru meyve ihracatının Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapıldığını da açıklayan Başkan Çıkmaz, ülkeler içerisinde en fazla ihracatın 27 milyon 586 bin dolarla Almanya'ya gerçekleştirildiğinin de altını çizdi. Bu ülkeyi 23 milyon 211 bin dolarla İtalya ve 15 milyon 593 bin dolarla Amerika Birleşik Devletleri takip etti.

Favori ihraç ürünleri: Antep fıstığı, kuru kayısı ve kuru incir

GAİB Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, kuru meyve sektöründeki ihracatın her geçen gün arttığını belirterek bu sektörün Türk ekonomisine önemli katkısı bulunduğuna dikkat çekerek "Anadolu'da yetişen kuru meyve ve mamulleri ürünlerimizi işleyerek dünyanın dört bir yanına gönderiyoruz. Türk ürünleri beğenilerek tüketiliyor. Bu meyvelerimiz içerisindeki üzüm, kayısı ve Antep fıstığı en fazla talep edilen ürünlerimizdir. Bu meyvelerimizi hazırlayarak ve satarak yılın ilk yarısında Türk ekonomisine 755 milyon 880 bin dolar katkı sağladık ve bu durum bizi mutlu etmektedir. Dünya ekonomisinde yaşanan sorunlara rağmen sektör ihracatımız sağlıklı ve başarılı sürüyor. İnanıyorum ki yılsonuna kadar 2022 hedeflerimizi de aşan sonuçlara ulaşacağız" dedi. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi