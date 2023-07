Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen Doku Kumaş Tasarım Yarışması'nın finalistleri açıklandı

Güneydoğu Anadolu'nun katma değerli tekstil ihracatına katkı sağlamak amacıyla Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Doku Kumaş Tasarım Yarışması'nın finalistleri açıklandı.

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) tarafından, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde, Ticaret Bakanlığı'nın destekleriyle düzenlenen Doku Kumaş Tasarım Yarışması'nda finalistler belli oldu. "Dokuma, örme ve baskı" olmak üzere 3 farklı kategoride düzenlenen toplam 1 milyon 450 bin TL para ödüllü yarışmaya Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelerden yoğun katılım gerçekleşti. Türkiye'nin 2022 yılı tekstil ihracatının 12,9 milyar dolar olduğunu ve Doku Kumaş Tasarım Yarışması'nın bölge ihracatında yeni bir pencere açtığını belirten TİM Başkan Vekili ve GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, zor bir sene olmasına rağmen bu sene yarışmaya ara vermediklerini belirtti.

"Depreme rağmen devam ediyoruz"

Yarışma sayesinde ihraç edilme potansiyeli yüksek, özgün ve katma değerli yeni kumaş tasarımlarını ve genç tasarımcıları sektöre kazandırdıklarının altını çizen TİM Başkan Vekili ve GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci sözlerini şöyle sürdürdü: "Herkesin bildiği üzere zor bir sene, deprem felaketiyle karşılaştık. Negatiflikleri pozitife çevirebilmek, özellikle eğitim tarafında öğrencilerin haklarını kaybetmemeleri adına her türlü imkansızlığa rağmen yönetim kurulu üyelerimizle bu seneki yarışmamızı yapmaya karar verdik. Her şeye rağmen başladığımız işi devam ettirmek istiyoruz. Şartlar ne olursa olsun işimizi yapmaya devam etmeliyiz. Eskiden bu yana gelen yegane şey çok çalışmak, akıllı ve öngörülü olmak, hayatı doğru okuyabilmek ve bunların ışığında doğru projeler yapabilmek. Biz de GATHİB olarak bu işi elimizden geldiğince başka bir yere taşımaya çalışıyoruz. Yarışmaya katılan tüm öğrenci kardeşlerime ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Yarışmanın finali 8 Eylül'de

Her bir kategoride birincilere 225 bin, ikincilere 150 bin TL ve üçüncülere 75 bin TL para ödülü verilecek olan yarışmada, 100.000 TL değerinde "Sürdürülebilirlik Özel Ödülü" de bulunuyor. Toplam para ödülü 1.450.000 TL olan yarışmada, ayrıca her bir kategorinin şampiyonları Ticaret Bakanlığı tarafından yapılacak olan değerlendirme neticesinde uygun görülmesi halinde 1 yıl süre ile uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki eğitim merkezlerinde eğitim görme imkanına sahip olacaktır. Tüm bu ödüllerin yanı sıra her bir kategoride ilk 5'e giren yarışmacılar yurtdışındaki bir Tekstil ve Moda Fuarını ziyaret etme ödülü kazanacak. Yarışmanın finali 8 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilecektir. https://dokusundasanatvar.org/

Yarışmanın finalistlerinin listesi ise şöyle açıklandı:

"Dokuma kategorisinde Cansu Nur Aycan, Çağla Işıl Karatan, Dilek Selçuk, Efekan Türker, Mehmet Melih Sevinç, Saliha Sert, Sema Orbaç, Sezer Sefil, Sinem Sezen, Şüheda Beydağ, Örme kategorisinde, Burcu Güneş, Çağla Çokgezen, Edanur İmanlı, Enes Çalışkan, Esin Öykü Terzi, Gizem Akyol, Kübra Akkurt, Nur Sena Tunç, Seniyye Serim, Şeyma Demircan, Yağmur Zencir, Baskı kategorisinde ise, Bahar Yükünç, Emirhan Karayılan, Fatma Gül Kabalar, Onur Aydın, Selin Bulut, Su Dura, Şerife Sultan Işık, Tuğba Kahyeoğlu, Tuğba Kar, Tuğçe Kalender finale yükseldi." - GAZİANTEP