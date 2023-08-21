Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve İhracatında Antep Fıstığı Düşüşü Devam Ediyor

2023 yılının ocak-temmuz dönemi değerlendirmesi, Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu toplantısında yapıldı. Toplantı sonrası yapılan değerlendirmede, Antep fıstığı ihracatındaki düşüşün devam ettiği ve bir önceki yıla göre yüzde 63 azaldığı belirtildi.

2023 yılının ocak-temmuz dönemi değerlendirmesi, Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu toplantısında yapıldı.

Toplantı sonrası yönetim kurulu tarafından yapılan değerlendirmede, bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 20,5 düşüşle 142 milyon 361 bin dolarlık kuru meyve ihracatına imza atılırken Antep fıstığı ihracatındaki düşüşün devam ettiğini ve bir önceki yılın aynı dönemine oranla düşüşün miktar bazında yüzde 63 olarak gerçekleştiği ifade edildi.

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Mehmet Çıkmaz, Başkanlığında toplanarak gündemi ve ihracat rakamlarını değerlendirdi. Toplantı sonrası bir değerlendirme yapan Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu, son yıllarda dünya pazarlarında oldukça değer kazanan Antep Fıstığı ihracatında çok ciddi düşüş olduğu ifade edilerek, "Gerek bölgemizden gerekse ülkemizden Antep fıstığı ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 63 azaldı. Ülkemizde yetişen Antep fıstığının yaklaşık sadece yüzde beşlik kısmı ihraç edilmiştir. Antep fıstığı ihracatı 2022 yılının Ocak-Temmuz döneminde 9 bin 256 ton olarak gerçekleşmişti. 2023 yılının yedi aylık sürecinde ise, 3 bin 300 ton olarak gerçekleşmiştir. Bu yıl toplam 160 bin ton kabuklu olarak rekolte bekleniyor. Ancak geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla ihracatı yüzde 63 azalan Antep fıstığının dünya pazarlarındaki payımızda da büyük düşüş görülmektedir. İç piyasa dengelerinin yanı sıra fıstığın halen stokçuların elinde olması bu kalemdeki ihracatımızı da olumsuz etkilemiş ve pazar kaybımızda en önemli rolü üstlenmiştir" dediler.

Kuru meyvenin ihracattaki lideri kayısı

2023 yılında ihracattaki liderliğini sürdüren kayısı ocak-temmuz 2023 döneminde toplam 61 milyon 299 bin dolarlık ihracatla ülke ekonomisine önemli bir girdi sağlarken, Güneydoğu Anadolu'dan en fazla ihracatı gerçekleştirilen ürünler arasında Antep fıstığı ikinci sırada yer aldı. Bu süreçte bölgeden bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 63,4'lük düşüşle toplam 46 milyon 509 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilen Antep fıstığını üçüncü sırada 14 milyon 425 bin dolarla diğer kuru meyveler takip etti. Bu süreçte en fazla ihraç edilen ürünler arasında 9 milyon 338 bin dolarla kuru incir gelirken bunu 3 milyon 847 bin dolarla kayısı ve zerdali çekirdeği takip etti. Türkiye genelinden gerçekleştirilen kuru meyve ihracatında ise ilk beş sırada çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı, kuru incir, Antep fıstığı ve diğer kuru meyveler yer aldı. - GAZİANTEP