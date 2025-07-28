Güneydoğu Anadolu İhracatçıları Asya Pazarlarını Keşfe Çıkıyor

Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, yeni pazar arayışı kapsamında ihracatın düşük olduğu Asya ülkelerinin mercek altına alındığını bildirdi.

Kadooğlu yazılı açıklamasında, ihracatta pazar çeşitliliğini artırma hedefi doğrultusunda 2-9 Ağustos'ta Vietnam ve Malezya'yı kapsayan sektörel ticaret heyeti programı düzenleyeceklerini belirtti.

Güneydoğu'nun toplam hububat ihracatı içinde Asya ve Okyanusya'nın yalnızca yüzde 1,3'lük paya sahip olduğunu hatırlatan Kadooğlu, şunları kaydetti:

"Bölge ihracatçılarının bu büyük ve dinamik pazarla kuracağı yeni ilişkiler, büyük bir potansiyeli ortaya koyuyor. Vietnam ve Malezya gibi Güneydoğu Asya ülkeleri, yükselen orta sınıf nüfusları ve artan şehirleşme oranları dikkat çeken yerler. Vietnam'da son yıllarda geleneksel gıda alışkanlıklarının yerini ambalajlı, uzun raf ömürlü ve fonksiyonel gıdalar alıyor. Malezya ise İslami usullere uygun, helal ürün talebinin yüksek olduğu, dışa bağımlı gıda ekonomisine sahip bir ülke."

Kadooğlu, Türkiye'nin üretim ve tedarik gücü ile bu tablo birleştiğinde, Güneydoğu Anadolu bölgesi için Asya pazarında güçlü bir pozisyon öngördüklerini kaydetti.

Ağustos ayındaki program öncesinde Vietnam'ın Ho Chi Minh ve Malezya'nın Kuala Lumpur şehirlerine düzenledikleri ön heyet ziyaretiyle pazarı doğru okumak için önemli bir adım attıklarını aktaran Kadooğlu, "Sektörel eğilimler ve tüketici beklentileri yerinde gözlemlendi. Birliğimizin yürüttüğü bu çalışmalar, sadece yeni müşteriler kazandırmakla kalmayacak, aynı zamanda bölgenin üretim gücünü, kalite standartlarını ve markalaşma potansiyelini de dünya arenasına taşıyacak." ifadelerini kullandı.