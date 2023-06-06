Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat İhracatçıları Afrika Pazarına Açılıyor

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği üyeleri, Cibuti ve Etiyopyalı iş insanları ile görüşerek Afrika pazarına açılıyor. Başkan Celal Kadooğlu, Afrika'nın hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü için büyük bir pazar olduğunu belirtti.

GÜNEYDOĞU Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği üyeleri Gaziantep'e gelen Cibuti ve Etiyopyalı iş insanları ile görüştü. Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu öncülüğünde yeni pazar arayışında olan ihracatçılar için Afrika ülkeleri ile görüşmeler başlatıldı. Bu kapsamda bölgedeki ihracatçılar ile Cibuti ve Etiyopya'dan gelen 40 iş insanı bir araya geldi.Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri binasında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Celal Kadooğlu, Afrika'nın birçok sektörde olduğu gibi hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü için de büyük bir pazar olduğunu ifade ederek, iş insanlarının birebir görüşmelerinin ihracatçılar açısından oldukça verimli geçeceğini söyledi.

Kadooğlu, şöyle dedi

'Etiyopya ve Cibuti bölgesinde büyük bir talep var. Biz de bir heyet oluşturduk ve buralar gönderdik. Ekiplerimiz 1 hafta gerekli görüşmeleri yaptı. Dünyanın her tarafından Afrika'ya gıda ihracatı yapılıyor. Bizlerde buralarda yaptığımız görüşmelerle bir alım heyeti alma kararı aldık. 40 şirketin temsilcisini buraya getirdik. Bölgenin ihracatçılarıyla görüştürüyoruz. 250'ye yakın ihracatçımız geldi ve ikili görüşme yapacaklar. Bizim için ve bölgemiz için çok büyük katma değer yaratacak diye düşünüyorum." Öte yandan Cibuti ve Etiyopyalı iş insanları ise, Gaziantep'te olmaktan memnun olduklarını belirterek, bu görüşmelerin ülkeler arasındaki ticaret açısından önemli olduğunu kaydetti.Program, iş insanlarının birebir görüşmeleri ile devam etti.