Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, İstanbul'da düzenlenecek olan CFE Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı hakkında bilgi verdi

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, A Para TV'de yayınlanan Değişim Zamanı programına katılarak İstanbul'da gerçekleştirilecek olan CFE Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı hakkında bilgiler paylaştı. Türkiye'nin dünya halı ticaretinin merkezi olması için çalışmalar yürütüldüğünü belirten Başkan Kaplan, fuarın sektöre önemli bir değişim getireceğini ifade etti.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, A Para TV'de yayınlanan Değişim Zamanı programına katılarak Sevda Hallaç'ın sorularını yanıtladı. İstanbul'da gerçekleştirilecek olan CFE Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı öncesi yapılan çalışmalar ve fuarla ilgili bilgileri paylaşan Başkan Kaplan, "Türkiye dünya parça halı üretiminin yüzde 72'sini üretiyor. Üretimin başkenti Türkiye'nin dünya halı ticaretinin de merkezi olması için gerekli çalışmaları yürütüyoruz" dedi.

5-8 Aralık 2023 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştirilecek olan Uluslararası İstanbul CFE Halı ve Yer Kaplamaları Fuarı 2023'e sayılı günler kala Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynal Abidin Kaplan ve TÜYAP Genel Müdürü İlhan Ersözlü A Para TV'de yayınlanan ve Değişim Zamanı programına katılarak program sunucusu Sevda Hallaç'ın sorularını yanıtladı.

Dünya makine halı üretiminin yüzde 72'sini üreten Türkiye'nin önümüzdeki dönemlerde dünya halı ticaret merkezi olma yolunda önemli adımlar attığını ifade eden GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, fuar öncesi sektörle ilgili birçok bilgi vererek başarılı bir fuar geçireceklerini umduğunu ifade etti. Fuara yurt içi ve yurt dışından önemli talep olduğunu da ifade eden Başkan Kaplan fuar alanında firmalar için tahsis edilen alanın kısa bir süre içerisinde tükendiğini ve önümüzdeki yıllarda daha geniş bir alana ihtiyaç duyulacağını sözlerine ekledi. Başkan Kaplan, A Para TV sunucusu Sevda Hallaç'ın sektörle ilgili sorularını da yanıtlayarak, son on yıldır Türkiye'nin komşu ülkelerinde meydana gelen krizler ve savaşlara rağmen halı sektörünün sürdürülebilir ihracat için yeni pazar arayışları için dünyanın farklı kıtalarındaki farklı ülkelere sektörel ticari heyetleri düzenlediğini ve olumlu sonuçlar aldığını da ifade etti.

"Halı sektörü için değişim zamanı"

Başkan Kaplan GAHİB ve İHİB iş birliğiyle halı sektörü için yeni bir ilke imza atarak Türkiye'nin halı üretimindeki liderliğini halı ticaretinde de gerçekleştirmesi için ilk kez İstanbul'da Uluslararası İstanbul CFE Halı ve Yer Kaplamaları Fuarı 2023'ü organize ettiklerini dile getirdi. 5-8 Aralık 2023 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştirilecek olan İstanbul CFE Halı ve Yer Kaplamaları Fuarı 2023'ün halı sektörü için yeni bir dönüm noktası oluşturacağını da sözlerine ekleyen Başkan Kaplan, İstanbul'un dünyanın buluştuğu en önemli nokta olduğuna da dikkat çekerek özellikle halı sektörü için önemli pazarlar olan Ortadoğu ve Afrika ülkelerinden ciddi katılımlar beklediklerini de dile getirdi. Türkiye'de sektörel fuarcılığın gelişmesinin ülke ekonomisine de büyük katkılar sağlayacağını ifade eden Başkan Kaplan, "Sektörel fuarlar sadece halı sektörünün değil aynı zamanda birçok sektörde de hareketlilik yaşanmasını sağlayacaktır. Sektörümüz için bu fuarla önemli bir değişime imza atılacaktır" dedi.

"Sektörel fuarcılıkta önemli bir misyon üstleniliyor"

5-8 Aralık 2023 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştirilecek olan Uluslararası İstanbul CFE Halı ve Yer Kaplamaları Fuarı 2023'le ilgili bütün hazırlıkların tamamlandığını ifade eden TÜYAP Genel Müdürü İlhan Ersözlü de katıldığı Değişim Zamanı programında GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan'la birlikte fuarla ilgili teknik bilgiler vererek bütün hazırlıkların tamamlandığını ifade etti. 5 Aralık 2023 tarihinde kapılarını açacak olan Uluslararası İstanbul CFE Halı ve Yer Kaplamaları Fuarı 8 Aralık 2023'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. - GAZİANTEP