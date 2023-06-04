Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin halı ihracatı yüzde 50 arttı

Türkiye'nin halı üretim merkezi konumundaki Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin mayıs ayındaki ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50,7 artarak 159 milyon 325 bin dolara ulaştı. GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, sektörün Türkiye için olduğu gibi Gaziantep ve bölgemiz için de büyük önem taşıdığını belirtti.

Türkiye'nin halı üretim merkezi konumundaki Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin mayıs ayındaki ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50,7 artarak 159 milyon 325 bin dolara ulaştı.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin ve ekonomik istikrarın üretim ve ihracata olumlu yansıyacağını belirtti.

Türkiye'nin önemli ihracat kalemlerinden halının mayıs ayıyla toparlanmaya başladığına dikkati çeken Kaplan, şunları kaydetti:

"Bölgemizin mayıs ihracatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50,7 artışla 159 milyon 325 bin dolar oldu. Sektörümüz Türkiye için olduğu gibi Gaziantep ve bölgemiz için de büyük önem taşımaktadır. Bölgemizde yaklaşık 50 bin kişi sektörde istihdam edilmektedir. Bu Gaziantep, bölge ve ülke ekonomisi için büyük bir değer ve önem."

Kaplan, aralık ayında İstanbul'da ilk kez gerçekleştirilecek CFE Halı ve Yer Kaplamaları Fuarı'nın sektöre önemli katkı sağlayacağını vurguladı.