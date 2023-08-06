Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Boz Antep Fıstığı Hasadı Başladı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde önemli tarımsal ürünlerden biri olan boz Antep fıstığının hasadı başladı. Fıstık üretiminin büyük bir kısmının gerçekleştirildiği bölgede çiftçiler, sıcak havalara rağmen fıstıklarını topluyor. Hasat döneminde toplanan fıstıklar, baklava, çikolata ve yemeklerde kullanılıyor. Nizip ilçesinde bu yıl 55 bin ton rekolte bekleniyor. Hasadın eylül ayına kadar devam edeceği belirtiliyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli tarımsal ürünlerinden özellikle baklava, çikolata ve hamur tatlılarında kullanılan boz Antep fıstığının hasadı başladı.

Türkiye'de fıstık üretiminin yüzde 85'inin gerçekleştirildiği Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde havaların ısınmasının ardından çiftçiler ürünlerini hasat etmek için kolları sıvadı. Normal Antep fıstığına göre hasadı bir ay önce yapılan boz fıstık, baklava, çikolata ve yemeklerde kullanılıyor.

Sabahın ilk ışıklarında gruplar halinde fıstık bahçelerine giren işçiler, 45 dereceyi bulan sıcaklara rağmen akşam saatlerine kadar çalışıyor. Ağaçların dallarından tek tek fıstıkları toplayan işçiler, bir alana yığdıkları yaş fıstıkları kasalara dolduruyor.

Kasalara doldurulan yaş fıstıklar traktöre yüklendikten sonra işletmelere taşınıyor. İşletmede bir süre kurutulma işlemi yapılmasının ardından kavlatma (fıstığın dış kabuğundan ayrılması) işlemi gerçekleştiriliyor.

Hasadın yoğun olarak yapıldığı Nizip ilçesinde bu yıl 55 bin ton rekolte bekleniyor.

"Şu an boz fıstık hasadı, daha sonra ise kırmızı fıstık hasadı yapılacak"

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, AA muhabirine, bu dönemde toplanan fıstığın genellikle baklava ve çikolata üretiminde kullanıldığını söyledi.

Hasat döneminin bölge çiftçisine hayırlı olmasını dileyen Sarı, "Antep fıstığı bir sene 'var yılı' bir sene 'yok yılı'nı geçiriyor. Bu yıl 'yok yılı'nı yaşıyoruz. Şu an boz fıstık hasadı daha sonra ise kırmızı beng fıstık hasadı yapılacak. Tüm işlemler eylül ayına kadar devam edecek." dedi.

Üreticilerden Ökkeş Naim ise 2023'yılının boz fıstık hasadına başladıklarını, bu sürenin eylül ayına kadar devam edeceğini anlatarak, "Antep fıstığı hasadına başladık. Bu işlemler biz üreticiler ve özellikle çalışanlar için zor olsa da severek yapıyoruz. Burada ilk olarak sabah kahvaltısı ile başlayan mesaimiz sonrasında toplama işlemi ile devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Baklavanın özü boz Antep fıstığı

Fıstık üreticisi Abdurrahman Açıkgöz ise topladıkları boz fıstığın büyük bir kısmının baklava üreticileri tarafından satın alındığını söyledi.

Bölgede üretilen fıstığın baklavaya lezzet kattığını anlatan Açıkgöz, şöyle konuştu:

"Baklavanın özü, baklavayı baklava yapan, Gaziantep'in adını dünyaya duyuran ve 'yeşil altın' dediğimiz fıstık, boz Antep fıstığıdır. Nizip'te üretilen fıstık lezzet olarak aroma olarak dünyanın hiçbir yerinde bulunmaz. Bunun da en büyük özelliği bölgenin iklim şartları ve sıcağın çok olmasıdır, yani sıcağın olduğu yerde lezzet başka olur."

Fıstık hasadı yapan işçilerden Fatma Taşkıran da mesainin erken saatlerde başladığını ifade etti.

Sıcak havalarda şartların daha da zorlaştığını dile getiren Taşkıran, "Bu yıl havalar aşırı sıcak, buna rağmen işimizi yapıyoruz. Talebimiz işçi yevmiyelerinin daha da iyileştirilmesidir." şeklinde konuştu.

Taşkıran, şu an yevmiyenin 380 ila 400 lira arasında değiştiğini, işverenlerden yevmiyenin 500 lira olmasını talep ettiklerini sözlerine ekledi.