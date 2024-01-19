Termal turizm merkezlerinde yarıyıl tatili öncesi yoğunluk yaşanıyor

Marmara Bölgesi'nin güneyinde Bursa, Yalova ve Balıkesir'de dört mevsim ziyaretçilerini ağırlayan termal turizm merkezlerinde, okulların yarıyıl tatili öncesinde rezervasyonlarda yoğunluk yaşanıyor.

Bursa'nın İnegöl ilçe merkezine 27 kilometre uzaklıktaki Oylat Kaplıcaları, orman içinde doğal güzellikleri, mağarası ve son dönemde yapılan yürüyüş yoluyla yaz kış yerli ve yabancı turistler tarafından tercih ediliyor.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AA muhabirine, 700 metre rakımlı Oylat'ın Ankara, İzmir ve İstanbul üçgeninin ortasında kaldığını, orman örüntüsü içinde manzaralara sahip olduğunu söyledi.

Kaplıcalardaki konaklama tesislerinin yıl boyu yüzde 70 ila 80 doluluk ortalamasıyla hizmet verdiğini belirten Taban, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oylat'ta Bizans döneminden günümüze kadar insanlar şifa bulmuş. Suları içilebilir, cilt hastalıkları, romatizma, tansiyon, eklem iltihaplanması gibi hastalıklara iyi geliyor. Isıtma veya soğutma gibi bir işleme tabi tutulmadan 40,5 derece yani doğadan geldiği şekliyle sunulmaktadır. Hem içilebilir olma özelliği hem de hiçbir işleme tabi tutulmadan kullanılabilmesi çok kıymetli. Yaklaşık 1000 yatak kapasiteli tesisler, orman yürüyüş yolu, köylü pazarı, esnaf pazarı gibi alanlar bulunmaktadır. Özellikle yerli ve yabancı misafirlerimizi burada dönem boyunca ağırlıyoruz. Tabii kışın kaplıcalar çok daha cazip durumda. Hava soğuk, su sıcak ve şifalı, vatandaşlarımız burada gelip istifade edebiliyor. Tatile denk gelen takvimdeki dönemlerde doluluk oranları yüzde 90, yüzde 100 seviyelerinde."

Özellikle Arap turistlerin Oylat'a ilgisinin yoğun olduğunu dile getiren Taban, yılda yaklaşık 300 bin ziyaretçinin kaplıcalara geldiğini aktardı.

Oylat Kaplıcaları Satış Pazarlama Müdürü Emin Baydemir de misafirlerin sadece kaplıcalardan faydalanmak için değil, eşsiz doğasında dinlenmek, şehrin stresinden uzaklaşmak için bölgeyi tercih ettiğini bildirdi.

Doğal şelalenin, kaplıcalara 5 kilometre uzaklıktaki Oylat Mağarası'nın da ziyaretçilerin ilgisini çektiğini anlatan Baydemir, "Hafta sonlarında genellikle yüzde 100 doluluğa ulaşıyoruz. Önümüzde sömestir dönemi var. Büyük ihtimal sömestir döneminde tamamen kapasitesini doldurmuş olacağız." dedi.

Tatile erken giren öğrenciler Termal'de havuz keyfi yapıyor

Yalova kent merkezine 12 kilometre uzaklıkta yer alan Termal ilçesinde bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli 17 tesis ile belediye belgeli işletmeler, yarıyıl tatiline tam dolulukla girecek.

Sağlık Bakanlığı Yalova Termal Kaplıcaları İşletme Müdür Yardımcısı Ümit Gürbüzoğlu, tesisin Roma, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde de bölgenin en gözde termal merkezlerinden olduğunu ifade etti.

Tesisin, 3. yüzyıldan itibaren aktif kullanılan hamamı da bulunan havuz ve otellerden oluştuğunu bildiren Gürbüzoğlu, şunları kaydetti:

"Hem tarihi eserlerimiz hem şifalı sularımızla misafirlerimizi tesisimizde ağırlıyoruz. Yalova, Bursa, Kocaeli ve İstanbul'un tam ortasında, 45 dakikalık mesafede olması nedeniyle hem konaklamalı hem de günübirlik misafirlerimiz ağırlıyoruz. Tatil olduğu için konaklamalı misafirlerimizin oranı yüksek. Şu anda yüzde 90 doluluğa ulaştık. Hafta sonuna yüzde 100 dolulukla gireceğimize inanıyoruz. Çocuklar tabii ki çok stresli bir dönem yaşadı. Burada hem şifalı sulardan yararlanacak hem de oksijen seviyeleri yüksek tesisimizde dinlenecekler. Aileler de onlar mutlu olduğu zaman daha mutlu olacaklardır. Tatilde onları burada görmekten biz de kıvanç duyuyoruz."

Kaynağından 65 derece çıkan kaplıca suyunun havuza 34-35 derecelere düşürülerek verildiğini aktaran Gürbüzoğlu, tatile girecek öğrencileri heyecanla beklediklerini belirtti.

Tatile karne gününden önce girerek aileleriyle tesise gelen öğrencilerden 13 yaşındaki Işıl Uzun, İstanbul'da yaşadıklarını ve tesisi çok beğendiğini, kaplıca suyunda arkadaşlarıyla yüzdüğünü dile getirdi.

İkizi Burak ile havuzda yüzen 9 yaşındaki Ali Karaosman ise Termal'i çok sevdiğini anlatarak, "Havuzu sıcak ama bana göre çok güzel. Yemekler de gayet güzel. Burada 3-4 gün kalacağız." diye konuştu.

7 yaşındaki kardeşi Ali Taha ile havuza girmeyi çok sevdiklerini anlatan 10 yaşındaki Ozan Kocaoğuz, "Havuzu, oteli, yemekleriyle tatil güzel geçiyor. Özellikle yemekleri çok lezzetli." ifadesini kullandı.

Güre Kaplıcaları'nda doluluk yüzde 80'e ulaştı

Edremit ilçesinde, mitolojiye göre "Afrodit'in cüzzam hastalığına yakalandıktan sonra eski güzelliğine kavuştuğu" Güre Kaplıcaları'ndaki termal tesislerde yarıyıl tatili öncesi son bir haftadır hızlanan rezervasyonlarla doluluk yüzde 70 ila 80'e ulaştı.

Güre Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı termal tesisin operasyon müdürü Cansev Öz, son 5 gündür yoğun rezervasyon talebi aldıklarını bildirdi.

Her yıl sömestir döneminde yoğunluk yaşadıklarını anlatan Öz, "Bu yıl da yine yoğun konaklama bekliyoruz. Satışlarımız şu anda güzel gidiyor. Hazırlıklarımızı da tamamladık." değerlendirmesinde bulundu.