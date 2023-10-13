Güney Koreli ve Polonyalı şirketler, savaş nedeniyle zarar gören Ukrayna'nın yeniden inşasında işbirliği yapmak için geçici anlaşma imzaladı. Kore Uluslararası Ticaret Birliği (KITA) ile Polonya Girişimciler ve İşverenler Birliği (ZPP) arasında imzalanan anlaşma ile iki ülke, Ukrayna'nın yeniden imarı projeleriyle ilgili bilgi paylaşacak ve ortak projeler yürütecek.

Güney Kore ve Polonya, Ukrayna'nın yeniden inşası için işbirliği anlaşması imzaladı

Güney Koreli ve Polonyalı şirketler, savaş nedeniyle zarar gören Ukrayna'nın yeniden inşasında işbirliği yapmak için geçici anlaşma imzaladı.

Yonhap'ın haberine göre, Kore Uluslararası Ticaret Birliğinden (KITA) yapılan açıklamada, Güney Kore ve Polonya ticaret örgütlerinin Ukrayna'daki yeniden yapılanma projelerinde işbirliği için geçici anlaşma imzaladıkları duyuruldu.

Varşova'da dün imzalanan anlaşma uyarınca KITA ile Polonya Girişimciler ve İşverenler Birliği (ZPP), Ukrayna'nın yeniden imarı projeleriyle ilgili bilgi paylaşacak ve ortak projeler yürütecek.

Güney Koreli heyet, geçen ay yaklaşık 890 milyar dolar değerinde olduğu tahmin edilen Ukrayna'nın yeniden inşası projeleriyle ilgili Kiev'e ziyarette bulunmuştu.

Güney Kore ile Polonya, temmuzda ticaret, altyapı ve Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle yıkımın yaşandığı Ukrayna'nın yeniden inşası projelerinde işbirliğini geliştirmek amacıyla üç mutabakat zaptı imzalamıştı.

Bu kapsamda iki ülke, ortak iş projeleri geliştirme, ulaşım altyapısının geliştirilmesi ve Ukrayna'nın yeniden inşası gibi konularda işbirliği kararı almıştı.