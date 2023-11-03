Güney Kore ve İrlanda, Ekonomik İşbirliğini Geliştirmek İstiyor

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ve İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, ülkeleri arasındaki ekonomik işbirliğini geliştirmek istediklerini bildirdi. İki lider, bir araya gelerek gelecekte farklı alanlarda işbirliklerinin geliştirilmesini umut ettiklerini dile getirdi.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ve İrlanda Başbakanı Leo Varadkar???????, ülkeleri arasındaki ekonomik işbirliğini geliştirmek istediklerini bildirdi.

Yonhap'ın haberine göre, Yoon ve Varadkar, başkent Seul'de düzenlenen 7'nci Güney Kore-İrlanda Ortak Ekonomik Komite Toplantısı'nda bir araya geldi.

Liderler, birbirlerine, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini ilerletme çağrısı yaparak gelecekte farklı alanlarda da işbirliklerinin geliştirilmesini ümit ettiklerini dile getirdi.

İki ülke arasında önemli ticaret ve yatırım işbirliği potansiyeli olduğunu kaydeden İrlanda Başbakanı Varadkar, eğitim ve araştırma sektörlerinde de işbirliğinin artırılmasının önemini vurguladı.

Varadkar, Güney Kore'nin Kuzey Kore'yi nükleer silahlardan arındırma çabalarını takdir ettiğini ifade etti.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon da İrlanda'yı "evrensel özgürlük değerlerini paylaşan bir ortak" olarak niteleyerek ikili ticaret ve yatırımların artmasını umduğunu belirtti.

Varadkar, ülkelerin 1983'te diplomatik ilişkiler kurmasından bu yana Güney Kore'yi ziyaret eden ilk İrlanda başbakanı oldu.