Güney Kore ve ABD arasında ileri endüstriler ve enerji alanında 23 mutabakat zaptı imzalandı

Güney Kore ile ABD, nükleer enerji, robot ve pil üretimi gibi ileri endüstriler ve enerji alanlarında işbirliğini artırmak için 23 mutabakat zaptı imzaladı.

Güney Kore ile ABD, nükleer enerji, robot ve pil üretimi gibi ileri endüstriler ve enerji alanlarında işbirliğini artırmak için 23 mutabakat zaptı imzaladı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Sanayi, Ticaret ve Enerji Bakanlığı, nükleer enerji, robot ve pil üretimi gibi ileri endüstriler ve enerji alanlarında ikili işbirliğini artırmak için 23 yeni mutabakat zaptı imzalandığını doğruladı.

Mutabakatların Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'un ABD ziyareti sürerken, iki ülkeden 45 üst düzey şirket yetkilisinin katıldığı bir iş ortaklığı etkinliği sırasında imzalandığı bildirildi.

Anlaşmalardan 10'unun yeni nesil sektörlerle ilgili, geri kalan 13'ünün de enerji endüstrilerinde ikili bağların güçlendirilmesine yönelik olduğu belirtilen açıklamada, etkinliğe ABD tarafından Boeing, GE, ExxonMobil ve Siemens'in; Güney Kore tarafından Doosan Co, SK Inc, Lotte Chemical Corp. ve HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co'nun katıldığı aktarıldı.

Güney Kore Sanayi, Ticaret ve Enerji Bakanı Lee Chang-yang, ülkesinin ABD ile ittifakının, geleneksel askeri ve güvenlik ittifakını aşarak bir teknoloji ittifakına dönüştüğünü ifade ederek, "Bu anlaşmaların büyük sonuçlar doğuracağını umuyoruz, Güney Kore hükümeti kurumsal faaliyetleri aktif olarak destekleyecek." dedi.