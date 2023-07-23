Güney Kore, Ukrayna'nın yeniden inşası projelerinde yer almak isteyen iş insanlarına seyahat kısıtlamalarını esnetecek

Güney Kore hükümeti, iş insanlarının Ukrayna'nın yeniden inşası projelerinde yer alabilmeleri için seyahat sınırlamalarını esnetmeyi planlıyor. Güney Koreli yetkililer, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başından itibaren yürürlükte olan seyahat kısıtlamalarından Güney Koreli iş insanlarının muaf tutulabileceğini açıkladı. Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'un Ukrayna'ya sürpriz ziyaretinden sonra alınan bu karar, güvenlik, insani yardım ve yeniden inşa projeleri doğrultusunda gerçekleştirilecek. Kore Uluslararası Ticaret Birliği ise inşaat, altyapı ve enerji firmaları arasında bir toplantı düzenleyerek Ukrayna'daki inşaat projelerinde yer almak isteyen firmaları bir araya getirecek. Güney Kore Hükümeti, Ukrayna'da gerçekleştirilecek projelerin hızla başlatılması için üst düzey hükümet yetkilileri ve iş insanlarından oluşan bir delegasyonu bu ülkeye göndermeyi planlıyor.

Güney Kore hükümeti, ülkedeki iş insanlarının, Ukrayna'nın yeniden inşası projelerinde yer alabilmeleri için yürürlükteki seyahat sınırlandırmalarını esnetmeyi planlıyor.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Koreli yetkililer, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın başından itibaren yürürlükte olan seyahat kısıtlamalarından, Güney Koreli iş insanlarının muaf tutulabileceğini açıkladı.

Yetkililer, tasarlanan seyahat kısıtlaması muafiyeti kararının, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'un, 15 Temmuz'da Ukrayna'ya sürpriz ziyaretinden sonra bu ülkeye söz verilen güvenlik, insani yardım ve yeniden inşa projeleri doğrultusunda alındığını belirtti.

Gelecek hafta ayrıca, Kore Uluslararası Ticaret Birliğinin, Ticaret Bakanlığı yetkilileri ve Ukrayna'daki inşaat projelerinde yer almak isteyen inşaat, altyapı ve enerji firmaları arasında bir toplantı düzenlemesi bekleniyor.

Yetkililer, Ukrayna seyahatleri konusunun da bu toplantıda gündeme gelebileceğini aktardı.

Güney Kore Hükümeti, yeniden inşa sürecinin 1 trilyon doları aşacağı tahmin edilen Ukrayna'da, projelerin ivedilikle başlatılması için üst düzey hükümet yetkilileri ve iş insanlarından oluşan bir delegasyonu, bu ülkeye göndermeyi planlıyor.