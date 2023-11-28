Güney Kore Merkez Bankası, Dijital Para Birimini Test Edecek

Kripto paraların benimsenmesiyle birlikte Güney Kore Merkez Bankası da dijital para çalışmalarını hızlandırıyor. 2024'ün sonundan itibaren 'dijital won' adı verilen yeni para birimi test edilecek.

Kripto paralar tüm dünyada benimsenmeye devam ederken, merkez bankaları da dijital para çalışmalarını hızlandırıyor. Bunun son örneği ise Güney Kore'den geldi. Güney Kore Merkez Bankası (BOK), 2024'ün sonundan itibaren "dijital won" adı verilen yeni para birimini test edeceğini açıkladı.

Güney Kore Merkez Bankası'ndan dijital para adımı

BOK, Finansal Hizmetler Komisyonu ve Finansal Denetim Servisi tarafından yapılan ortak açıklamada dijital won resmen tanıtıldı. Bankaların mevduat fonları üzerinden yapılacak testlerde, 100 bin kişinin yer alacağı duyuruldu. Seçilen banka katılımcıları, önümüzdeki yılın sonunda üç aylık programa tabi tutulacak.

Dijital won denemesi, yüksek işlem ücretleri ve yavaş ödeme sürelerini değiştirmeyi amaçlıyor. Mevcut ödeme sistemlerine alternatif olabilecek dijital won, teslimat ve ödeme gibi işlemlerin gerçekleştirilmesinde de test edilecek.

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Ancak katılımcıların, pilot uygulama sırasında dijital wonları yalnızca belirli ödemeler için kullanabileceği aktarıldı. Kişisel transferler gibi kullanımlara izin verilmeyeceği ifade edildi. Yani sadece merkez bankası tarafından sağlanan kanallarda kullanılabilecek.

BOK Başkanı Rhee Chang-yong ve Uluslararası Ödemeler Bankası Genel Müdürü Agustin Carstens, dijital para testlerini birlikte yürüteceklerini ifade etti. Pilot uygulama, hem Asya pazarının hem de Güney Kore'nin kripto paraya geçişinde önemli bir yer tutuyor.

BOK, ayrıntıların ilgili makamlar ve yasalarla birlikte gözden geçirileceğini söyledi. Banka öncülüğünde ek projelerin de düşünülebileceğini ifade etti.

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