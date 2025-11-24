Haberler

Güney Kore ile Türkiye arasında nükleerde iş birliği

Türkiye ile Güney Kore arasında nükleer enerjide iş birliğine dair önemli bir adım atıldı.

Türkiye ile Güney Kore arasında nükleer enerjide iş birliğine dair önemli bir adım atıldı. Türkiye Nükleer Enerji A.Ş (TÜNAŞ) ve Güney Kore'nin Elektrik Enerjisi Şirketi (KEPCO) arasında "Nükleer Enerji İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret vesilesiyle Türkiye ile Güney Kore arasında enerji alanını da içeren bazı önemli iş birliği anlaşmaları imzalandı. Bu kapsamda TÜNAŞ ve Güney Koreli KEPCO arasında "Nükleer Enerji İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" da imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Güney Kore Devlet Başkanı Myung'un huzurunda imzalanan mutabakat zaptına TÜNAŞ CEO'su Necati Yamaç ile KEPCO CEO'su Dong-Cheol Kim imza koydu. Söz konusu mutabakat zaptı ile Türkiye ve Güney Kore'nin karşılıklı teknik veri, bilgi, deneyim ve know-how paylaşımları ve ortak çalışmalar yapması amaçlanıyor.

Nükleer alanında ortak çalışma

Anlaşma ile ilgili sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Güney Kore Devlet Başkanı Sayın Lee Jae Myung başkanlığındaki heyetler arası görüşmeye katıldık. Görüşmenin ardından liderlerimizin huzurunda TÜNAŞ ile KEPCO arasında 'Nükleer Enerji İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı' imzalandı. Bu anlaşma ile nükleer güç santrali projelerinin geliştirilmesinden teknoloji ve know-how paylaşımına, sahaların değerlendirilmesinden proje finansmanı ve insan kaynağının geliştirilmesine kadar birçok alanlarda ortak çalışmalar yürütmeyi hedefliyoruz. Köklü dostluğumuzu nükleer enerjideki stratejik ortaklıkla taçlandıracak bu anlaşmanın ülkelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı. - ANKARA

Haberler.com
