Güney Kore, Fukuşima Nükleer Santrali'ndeki radyoaktif atık suyu önlemek için bütçe ayırdı

Güney Kore hükümeti, Japonya'nın Fukuşima Nükleer Santrali'ndeki radyoaktif atık suyun tahliyesini başlatmasının ardından ülkedeki deniz ürünleri tüketimini teşvik etmek için 60 milyon dolar ek bütçe ayırdı.

Güney Kore hükümeti, Japonya'nın Fukuşima Nükleer Santrali'ndeki radyoaktif atık suyun tahliyesini başlatmasının ardından ülkedeki deniz ürünleri tüketimini teşvik etmek için 60 milyon dolar ek bütçe ayırdı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Okyanus ve Balıkçılık Bakanlığı, Fukuşima'dan salınan suya ilişkin eleştiriler sonrasında halkın deniz mahsulleri tüketiminin azalmaması için mevcut yıllık bütçeyi arttıracaklarını açıkladı.

Okyanus ve Balıkçılık Bakan Yardımcısı Park Sung-hoon, kabinenin 60 milyon dolar ek bütçeye onay verdiğini ve ek bütçenin halkı deniz mahsulleri tüketimine teşvik edecek kupon dağıtımı ile promosyon etkinliklerinde kullanılacağını belirtti.

Park, halihazırdaki 48 milyon doların üzerine yapılan 60 milyon dolar ek bütçenin hükümetin balıkçılık sektörünü desteklemek için en büyük hazine harcaması olduğunu kaydetti.

Japonya'da 2011'deki depremin ardından meydana gelen tsunamide zarar gören Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki radyoaktif atık suyun okyanusa boşaltılmasına 24 Ağustos'ta başlandığı bildirilmişti.

Söz konusu kararın ardından çevre ülkelerde deniz mahsullerinin güvenliği konusundaki endişelerin gündeme gelmesiyle, Güney Kore ve Japonya, balıkçılık sektörlerinin itibarını korumayı ve halkın deniz mahsulleri tüketimini teşvik eden önlemler alırken Çin, Japonya menşeli tüm deniz ürünlerinin ithalatını durdurmuştu.