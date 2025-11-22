Haberler

Güney Kore Devlet Başkanı Lee, DTÖ'nün "yeniden canlandırılması" çağrısı yaptı

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, öngörülebilir bir ticaret ve yatırım sistemi oluşturulması gerektiğini belirterek, Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) "yeniden canlandırılması" çağrısında bulundu.

Yonhap'ın haberine göre Lee, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin oturumunda konuştu.

Lee, büyüme potansiyelinin artırılabilmesi için öngörülebilir bir ticaret ve yatırım ortamı oluşturulması gerektiğini belirterek, "Dünya Ticaret Örgütü'nün yeniden canlandırılması tüm ülkelerin çıkarına olur." ifadesini kullandı.

Gelişmekte olan ülkelerin "ağır borçlar altında ezildiğine" de dikkati çeken Lee, bu ülkelerdeki kalkınma projelerinin desteklenmesi konusunda uluslararası topluma seslendi.

Afrika'daki ilk G20 Zirvesi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde "Dayanışma, Eşitlik ve Sürdürülebilirlik" temasıyla düzenlenen G20 Liderler Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı resmi karşılama töreniyle bugün başladı.

G20 Liderler Zirvesi, Afrika kıtasında ilk zirve olma özelliği taşıyor.

Aynı zamanda zirve, Afrika Birliği'nin (AfB) ilk kez daimi üye olarak katılım göstermesiyle dikkati çekiyor ve bu, kıtanın küresel yönetişimde daha güçlü aktör olma yolunda önemli dönüm noktası görülüyor.

Avrupa Birliği ve Afrika Birliği ile Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Güney Kore, Türkiye, İngiltere ve ABD'nin yer aldığı 19 ülkeden oluşan G20'nin bu yılki zirvesine ev sahibi ülke tarafından aralarında Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Nijerya ve Vietnam'ın da bulunduğu 16 ülke davet edildi.

Zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Brezilya Cumhurbaşkanı Luiz Inacio Lula da Silva, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, Kanada Başbakanı Mark Carney ve Avustralya Başbakanı Anthony Albanese yer alıyor.

Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de zirveye katılıyor.

Çin'i Başbakan Li Çiang'ın, Rusya'yı Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Maksim Oreşkin'in temsil edeceği zirvede Arjantin ve Meksika ise dışişleri bakanlarıyla temsil ediliyor.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
