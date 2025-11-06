Güney Ege'de Kadın Girişimciler için E-Ticaret Eğitimi

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) ve Trendyol işbirliğiyle yürütülen "Üreten Kadınların E-Ticaret Yolculuğu" projesi kapsamındaki eğitim programı devam ediyor. Kadın girişimcilerin dijital dünyada daha görünür hale gelmelerini hedefleyen proje çerçevesinde, "Telefonla Ürün Fotoğrafçılığı" başlıklı uygulamalı eğitim düzenlendi.

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) ve Trendyol işbirliğiyle Denizlili kadın girişimciler için düzenlenen eğitimde, kadın üreticilerin akıllı telefonlarıyla profesyonel görünümlü ürün fotoğrafları çekebilmesi ve bu fotoğrafları e-ticaret platformlarında dikkat çekici biçimde paylaşabilmesi hedeflendi. Katılımcılara ürün fotoğrafının satış üzerindeki etkisi, doğru kadraj ve açı seçimi, ışık kullanımı, kompozisyon oluşturma, telefon kamerası ayarları ve görsel düzenleme araçları gibi konularda detaylı bilgi verildi. Eğitimin uygulama bölümünde katılımcılar, kendi ürünlerini farklı açılardan çekerek ışık, kompozisyon ve renk dengesi üzerine pratik yaptı. Ücretsiz mobil uygulamalarla fotoğraf düzenleme çalışmaları da gerçekleştirildi. - DENİZLİ