Haberler

Güney Ege'de Kadın Girişimciler için E-Ticaret Eğitimi

Güney Ege'de Kadın Girişimciler için E-Ticaret Eğitimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

GEKA ve Trendyol işbirliğiyle düzenlenen 'Üreten Kadınların E-Ticaret Yolculuğu' projesi kapsamında, kadın girişimcilere telefonla ürün fotoğrafçılığı eğitimi verildi. Eğitimin amacı, kadın üreticilerin dijital platformlarda daha görünür hale gelmesi ve profesyonel ürün fotoğrafları çekerek satışı artırmaları.

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) ve Trendyol işbirliğiyle yürütülen "Üreten Kadınların E-Ticaret Yolculuğu" projesi kapsamındaki eğitim programı devam ediyor. Kadın girişimcilerin dijital dünyada daha görünür hale gelmelerini hedefleyen proje çerçevesinde, "Telefonla Ürün Fotoğrafçılığı" başlıklı uygulamalı eğitim düzenlendi.

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) ve Trendyol işbirliğiyle Denizlili kadın girişimciler için düzenlenen eğitimde, kadın üreticilerin akıllı telefonlarıyla profesyonel görünümlü ürün fotoğrafları çekebilmesi ve bu fotoğrafları e-ticaret platformlarında dikkat çekici biçimde paylaşabilmesi hedeflendi. Katılımcılara ürün fotoğrafının satış üzerindeki etkisi, doğru kadraj ve açı seçimi, ışık kullanımı, kompozisyon oluşturma, telefon kamerası ayarları ve görsel düzenleme araçları gibi konularda detaylı bilgi verildi. Eğitimin uygulama bölümünde katılımcılar, kendi ürünlerini farklı açılardan çekerek ışık, kompozisyon ve renk dengesi üzerine pratik yaptı. Ücretsiz mobil uygulamalarla fotoğraf düzenleme çalışmaları da gerçekleştirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine saldırdı

İsrail rahat durmuyor! Bir ülkeye daha saldırı başlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'e 500 bin TL'lik tazminat davası açtı

Erdoğan, Özgür Özel'in Ümraniye'deki sözleri için harekete geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim Kardashian'dan kan donduran açıklama: Beni öldürmek istiyorlar

Ünlü yıldız ölümle burun buruna! Suikast planı ortaya çıktı
Cengiz Ünder'in sevgilisine aldığı hediyenin fiyatı olay oldu

Sevgilisine aldığı hediyenin fiyatı olay oldu
MHP Ankara İl Başkanı, Latif Doğan'ın başından aşağı desteyle para yağdırdı

Görüntü olay oldu! Bahçeli görmesin
Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane beklediği haberi aldı

Leroy Sane'ye müjde üstüne müjde
Kim Kardashian'dan kan donduran açıklama: Beni öldürmek istiyorlar

Ünlü yıldız ölümle burun buruna! Suikast planı ortaya çıktı
Manifest davasında yeni karar: İmza zorunluluğu kaldırıldı

Manifest'in "hayasızca hareket" davasında yeni karar
Taksi şoförünün manevra yapıp kazayı önlediği anlar araç içi kamerasına yansıdı

Üzerlerine gelen kabusu böyle seyrettiler
Heidi Klum ve kızı Leni tepkileri umursamadı: Yeni iç çamaşırı pozları yine olay yarattı!

Ünlü Model tepkileri umursamadı: iç çamaşırı pozları olay yarattı!
Kayıp olarak aranan gencin dere yatağında cansız bedeni bulundu

Kayıp olarak aranan genç dere yatağında korkunç halde bulundu
Sabri Sarıoğlu'ndan maç sonuna damga vuran hareket

Maç sonuna damga vuran olay
Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İlkay Gündoğan'ın dönüş tarihi belli oldu

Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İşte İlkay'ın dönüş tarihi
İngiltere'de mahkum krizi: 1 hafta içinde 2 mahkum yanlışlıkla serbest bırakıldı

Mahkumları yanlışlıkla serbest bıraktılar
Yönetim Tedesco'ya İrfan ve Cenk için 'af' önerisi getirdi! Bir saniye bile düşünmeden yanıtladı

Tedesco'nun önüne İrfan ve Cenk için 'af' önerisi getirildi! Anında...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.