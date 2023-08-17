Güney Çin Denizi'nde Balıkçılık Sezonu Başladı
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Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Beihai kentindeki Dianjian balıkçı limanından denize açılan balıkçı tekneleri, 3,5 aylık avlanma yasağının ardından balıkçılık sezonunun başlamasıyla hareketlendi.
BEİHAİ, 17 Ağustos (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Beihai kentindeki Dianjian balıkçı limanından denize açılan balıkçı tekneleri görülüyor, 16 Ağustos 2023.
Güney Çin Denizi'nde bu yaz uygulanan 3,5 aylık avlanma yasağının ardından, balıkçılık sezonu Çarşamba günü açıldı. (Fotoğraf: Yu Xiangquan/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Ekonomi