Çin, Güney Afrika'dan ithal edilen ürünlerden gümrük vergisini kaldıracak

CAPE Güney Afrika ile Çin arasında, Güney Afrika ürünlerinin Çin pazarına gümrüksüz girmesini öngören ekonomik ortaklık çerçeve anlaşması imzalandı.

Çin'in başkenti Pekin'de gerçekleşen imza töreninde, Güney Afrika Ticaret, Sanayi ve Rekabet Bakanı Parks Tau ve Çinli mevkidaşı Wang Wentao bulundu.

İmzalanan anlaşma kapsamında, başta tarım ve madencilik olmak üzere stratejik sektörlerdeki Güney Afrika menşeli ürünlerin Çin pazarına gümrük vergisi ödemeden girmesi hedefleniyor.

Güney Afrika Ticaret, Sanayi ve Rekabet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Güney Afrika ekonomisi için dönüm noktası olan" anlaşmanın, iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmanın yanı sıra yenilenebilir enerji, üretim ve teknoloji alanlarında karşılıklı yatırımların teşvik edilmesini amaçlıyor.

Mart ayı sonuna kadar "Erken Hasat Anlaşması" adı verilen teknik uygulama takviminin netleşmesinin ardından gümrük muafiyetleri tam kapasiteyle yürürlüğe girecek anlaşma, yenilenebilir enerji, teknoloji transferi ve sanayi altyapısının geliştirilmesi gibi başlıkları da kapsıyor.

Ekonomik faaliyetlerin coğrafyası ve dinamikleri üzerine odaklanan çevrim içi veri görselleştirme ve dağıtım platformu Observatory of Economic Complexity (OEC) verilerine göre, Güney Afrika en büyük ticari ortağı olan Çin'e 2024'te 25,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirirken, bu ülkeden 21,8 milyar dolarlık ürün ithal etmişti.

ABD'nin son dönemde Güney Afrika ürünlerine yönelik uyguladığı ek gümrük vergileri, Pretorya yönetiminin Pekin ile olan ticari ilişkilerini daha derin bir ortaklık zeminine taşımasında etkili olduğu değerlendiriliyor.